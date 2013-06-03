مشادات بين حضور ندوة "الشرطة بين الواقع والتحديات" بالغربية.. والمحافظ ينسحب

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي منذ 7 دقائق

شهدت ندوة "الشرطة بين الواقع والتحديات"، التي نظمتها مديرية أمن الغربية اليوم، انقطاع التيار الكهربائي عقب حدوث مشادات ومشاحنات بين الحاضرين، بعد هجوم أحد المحامين على جماعة الإخوان.

وكانت الندوة شهدت وصف المحامي فؤاد جودة الإخوان بسارقي الثورة، والرئيس محمد مرسي بالهارب من السجن، ومطالبته بالقبض عليه وتقديمه للعادلة، ومدح المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشارة تهاني الجبالي، وغيرهما من أبناء المحافظة المعارضين للنظام الإخواني، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من الحاضرين، ما أثار غضب واستياء بعض الحضور المنتمين والمؤيدين للنظام، الذين أكدوا أن الندوة ليست سياسية بقدر ما هي ندوة عن الشرطة المصرية وما تتعرض له من تحديات، وحدثت مشادات كلامية بين الفريقين، فانسحب محافظ الغربية من الندوة اعتراضا على مهاجمة الإخوان.