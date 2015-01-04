توقيع 8 عقود للمشروعات كثيفة العمالة ممولة من الصندوق الاجتماعي‎ بأسيوط

وقع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، عقـود 8 مشروعات كثيفة العمالة، ممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية بمراكــز المحافظة، وذلك في إطار دعم الحكومة للجمعيات الأهلية والعمل على تحقيق وخلق فرص عمل جديدة بالإضافة إلي حل المشاكل المتعلقة بأهالي المحافظة.

وأشاد اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط بالدور الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية لخدمة المواطنين والسعي في تقديم الخدمات والمساعدات المادية من أجل محدودي الدخل من أبناء المحافظة.

وقال رميح عبد الحسيب مدير الصندوق الاجتماعي بأسيوط، أنه تم توقيع 8عقود مع رؤساء مجالس إدارات 8 جمعيات أهلية، موضحاً أن العقود شملت ثلاث محاور رئيسية وهي “العناية بصحة الأم والطفل، التشغيل في المناطق الحضرية والريفية، ورفـع كفاءة رياض الأطفال”، ضمن البرنامج العاجل كثيف العمالة الممول من خلال منحة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف رميح انه سيتم تنفيــذ البرنامج بالقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة عن طريق الجمعيات الأهلية العاملة بتلك القرى ، التي تم تقييمها وتأهيلها وتسجيلها للعمل مع الصندوق الإجتماعى لتنفيذ المنحة المذكورة، مشيرا إلي أن إجمالي المبلغ الذي تم تمويله8 مليون جنيه حيث توفر2720 فرصة عمـل لأبناء خمسة مراكـز بالمحافظة “منفلوط، وأسيوط، وساحل سليم، وحي شرق وحي غرب بأسيوط، والبداري”.

وأوضح عبد الحسيب أن المشروعات تشمل توفير فرص عمل للفتيات و الشباب بالمناطق الفقيرة والمستهدفة وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية للام والطفل و تحسين الوضع الصحي والبيئي بالمناطق المستهدفة وتحسين الحالة التعليمية في مرحلة رياض الأطفال.