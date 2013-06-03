إضراب عمال مؤقتين في مستشفى حوش عيسى للمطالبة بزيادة رواتبهم وإقالة المدير المالي

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفنى منذ 4 دقائق

دخل 130 عاملا مؤقتا بمستشفى حوش عيسى المركزى، مساء اليوم، إضرابا عن العمل واعتصاما مفتوحا داخل المستشفى، للمطالبة بزيادة رواتبهم الهزيلة وإقالة المدير المالى والإدارى بالمستشفى.

قال محمد عفش منسق حركة شباب 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر" بحوش عيسى، والمتبنى قضية العمال المؤقتين بالمستشفى، إن العمال يتقاضون 300 جنيه فقط شهريا، وتم زيادتها منذ فترة قليلة بعد أن كانت 200 جنيه فقط، مشيرين إلى أن العمال علقوا إضرابهم عن العمل مسبق استجابة لطلب كل من الدكتور مهنا عثمان مدير المستشفى، ومحمد عبد الكافى عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، الذين وعدا العمال بإنهاء مشكلتهم وزيادة رواتبهم إلى 500 جنيه، لكن شيئا لم يتم.

وأكد عبد الهادى غزالى محامى العمال، أنهم مستمرون فى إضرابهم واعتصامهم المفتوح حتى يتم الاستجابة لمطالبهم بزيادة مرتباتهم وإقالة المدير المالى والإدارى للمستشفى.