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إنشاء كلية للتكنولوجيا الحيوية وخطة للبحوث التطبيقية بجامعة المنوفية

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إنشاء كلية للتكنولوجيا الحيوية وخطة للبحوث التطبيقية بجامعة المنوفية إنشاء كلية للتكنولوجيا الحيوية وخطة للبحوث التطبيقية بجامعة المنوفية

جامعة المنوفية

وافق مجلس جامعة المنوفية، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، على إنشاء كلية جديدة للتكنولوجيا الحيوية، للاستفادة من الإمكانيات والتجهيزات المتوافرة بالجامعة من معامل ومختبرات وخاصة فى كليات الزراعة والعلوم والطب بالإضافة إلى الخبرات الأكاديمية والبحثية للعديد من الأساتذة والباحثين في مجال التخصص.

كما وافق مجلس الجامعة على إعداد خطة بحثية متكاملة، بالتعاون مع محافظة المنوفية وأجهزتها التنفيذية، للتغلب على المشكلات التي يعانى منها المجتمع ، وتبنى الخطة لاتجاهات بحثية جديدة تسعى للوصول إلى حلول للتغلب على المشكلات المجتمعية، وخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة.

وأضاف الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، أن كافة كليات ومعاهد الجامعة تشارك في وضع تلك الخطة البحثية، من خلال اللجنة المشتركة بين الجامعة والمحافظة، والتنسيق بعد إعداد الخطة مع جمعية أيادي بمحافظة المنوفية، لتبنى بعض الأبحاث والتطبيقات والوصول بها إلى حيز التنفيذ لخدمة المشكلات المزمنة.

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