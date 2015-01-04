مصرع مجند وإصابة آخر في حريق بمعسكر قوات الأمن المركزي بأسوان

لقي مجند مصرعه، وأصيب آخر، في حريق شب في معسكر قوات الأمن المركزي، بمنطقة الشلال جنوب مدينة أسوان، صباح اليوم، بسبب ماس كهربي.

وأكد اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان، أن الحريق شب بسبب ماس كهربي في لوحة المفاتيح الخاصة بإحدى العنابر في الطابق الأخير بأحد المباني في معسكر قوات الأمن.

أسفر الحريق عن احتراق بعض الألواح الخشبية، ومراتب الأسرة، وأدى إلى مصرع مجند، كان نائما داخل العنبر، وإصابة آخر بإصابة بسيطة في يده.

وأوضح مدير أمن أسوان أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العنابر المجاورة.