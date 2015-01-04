أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع مجند وإصابة آخر في حريق بمعسكر قوات الأمن المركزي بأسوان

Google+ Print
مصرع مجند وإصابة آخر في حريق بمعسكر قوات الأمن المركزي بأسوان مصرع مجند وإصابة آخر في حريق بمعسكر قوات الأمن المركزي بأسوان

أرشيفية

لقي مجند مصرعه، وأصيب آخر، في حريق شب في معسكر قوات الأمن المركزي، بمنطقة الشلال جنوب مدينة أسوان، صباح اليوم، بسبب ماس كهربي.

وأكد اللواء محمد مصطفي مدير أمن أسوان، أن الحريق شب بسبب ماس كهربي في لوحة المفاتيح الخاصة بإحدى العنابر في الطابق الأخير بأحد المباني في معسكر قوات الأمن.

أسفر الحريق عن احتراق بعض الألواح الخشبية، ومراتب الأسرة، وأدى إلى مصرع مجند، كان نائما داخل العنبر، وإصابة آخر بإصابة بسيطة في يده.

وأوضح مدير أمن أسوان أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث، وتمكنت من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى العنابر المجاورة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا