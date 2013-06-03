رؤوف عن توقيعه للزمالك: أنا مش صغير

أكد أحمد رؤوف مهاجم إنبي أنه ليس بلاعب صغير ليقوم بالتوقيع لنادي الزمالك دون علم ناديه، مؤكدا أن ارتداء القميص الأبيض شرف كبير لأي لاعب.

وقال رؤوف لـFilGoal.com:"اللعب للزمالك شرف كبير لأي لاعب، ولكنني لست بصغير حتى يتم تأكيد توقيعي للفريق الأبيض دون علم إدارة إنبي."

وتابع رؤوف "مازلت مرتبط مع إنبي بعقد يمتد لموسمين، ولذلك انتقالي لأي نادي سواء كان الزمالك أو غيره لن يتم إلا عبر القنوات الشرعية."

وكانت تقارير صحفية قد أكدت توقيع رؤوف على عقود انضمامه للزمالك بداية من الموسم المقبل ولمدة ثلاث سنوات.

وهو الأمر الذي نفاه الفارس الأبيض بحجة أن "النادي بيشحت" وفقا لتصريحات أيمن يونس عضو لجنة الكرة.