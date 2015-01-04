اليوم.. دعوى فرض الحراسة على قناة أزهري

تنظر الدائرة الثانية مستعجل بالمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، دعوي فرض الحراسة القضائية المقامة من الشيخ خالد الجندي ضد قناة أزهري.

قالت عريضة الدعوي التى تحمل رقم 104 لسنة 2014 التي أقامها الشيخ خالد الجندي أحد مساهمي القناة إن المدعي عليه الأول “ح.س” بصفته الممثل القانوني لشركة قناة أزهري تلاعب فى إيرادات الشركة وإضافتها إلي ذمته المالية منذ تأسيس الشركة فى 15 سبتمبر 2011 .

وأضافت عريضة الدعوي أن القناة انحرفت عن توجهها الديني إلى توجه سياسي، وأن المدعي عليه الأول قدم ضيوف ليسوا من أهل الفتوى للظهور على القناة مما أثر على سمعة القناة.

ونوهت عريضة الدعوى أن رئيس مجلس الإدارة المدعى عليه الأول صدر ضده عدة أحكام جنائية، وطالبت الدعوى بوضع الشركة تحت الحراسة القضائية.