ما أعراض سرطان الرئة وطرق الوقاية منه؟

يوضح لنا الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للمناعة واستشارى أمراض الحساسية وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس أن هناك العديد من الأعراض التى تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة من بينها كحة مستمرة وألم الصدر والتهاب الشعب الهوائية والتهابات رئوية بالإضافة إلى نقص الوزن و الشعور الدائم بالإرهاق والتعب.

وعلى الجانب الآخر يبين دكتور مجدى أنه يمكن الوقاية من سرطان الرئة عن طريق أفضل وأهم عامل للحماية من الإصابة بسرطان الرئة وهو الإقلاع عن التدخين أو عدم التدخين من البداية.

بالإضافة إلى عدم التعرض لأى بيئة ملوثة قد تساعد على الإصابة بسرطان الرئة خاصة المواد الكيمائية.

مع ممارسة الرياضة المنتظمة تحد من الإصابة بسرطان الرئة والبعد عن الأغذية المحفوظة وتناول الطماطم والبصل يحمى من سرطان الرئة: توفر مضادات الأكسدة مع تناول فيتامين أ، قد يساعد فى تقليل بعض آثار سرطان الرئة لدى المدخنين.

ويشير دكتور مجدى إلى أنه من مصادر فيتامين أ: الجزر، البطاطا، السبانخ ، البروكلى، البنجر، الطماطم، الفلفل الرومى، البسلة، المانجو، الكانتالوب، المشمش، البرتقال.

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