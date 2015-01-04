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رئيس الطب الوقائي: أتوقع زيادة عدوى أنفلونزا الطيور حتى أبريل المقبل

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رئيس الطب الوقائي: أتوقع زيادة عدوى أنفلونزا الطيور حتى أبريل المقبل رئيس الطب الوقائي: أتوقع زيادة عدوى أنفلونزا الطيور حتى أبريل المقبل

قال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك حالة توفيت أمس الأول بسبب مرض أنفلونزا الطيور، وأن هناك 12 حالة توفيت من المرض في 2014، بالإضافة لشفاء 16 آخرين، وأن هناك حالة واحدة مستقرة الآن لطفلة بالشرقية، متوقعا أن تزيد نسبة العدوى حتى شهر أبريل المقبل.

وطالب قنديل في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء الخير»، الذي يقدمه الإعلامي محمد على خير، عبر فضائية «سي بي سي تو»، المواطنين بالوعي الكافي واتخاذ اجراءات وقائية من المضرب، محذرا من تعامل أي شخص مع الطيور المصابة، قائلا :«أي شخص يصاب بالإنفلونزا ويتعامل مع الطيور فعليه خلال 24 ساعة الذهاب للمستشفيات».

وشدد على أنه يجب التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتقليل البؤر المصابة للطيور، حتى لا يحدث عدوى للمواطن، وأن هناك طيور نافقة ولكنه دور المحليات حيث يجب أن تتخلص منهم بطريقة آمنة وسليمة، خاتما بقوله :«التخوف ليست من الحالات بل من تحور الفيروس».

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