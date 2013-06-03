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معلمون يحتجون بالسويس ضد قرار استمرارهم بـ"رياض الأطفال"

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معلمون يحتجون بالسويس ضد قرار استمرارهم بـ"رياض الأطفال" معلمون يحتجون بالسويس ضد قرار استمرارهم بـ"رياض الأطفال"

نظم العشرات من معلمى السويس وقفة احتجاجية مساء اليوم، أمام ديوان عام المحافظة للمطالبة بتعديل المسار الوظيفى لهم من رياض أطفال وعودتهم إلى تخصصاتهم التى تخرجوا عليها من الكلية، معترضين على القرار الصادر من السعيد شومان مدير مديرية التربية والتعليم اليوم باستمرارهم فى العمل برياض الأطفال بمنطقة القطاع الريفى واصفين القرار بالتعسفى.

أوضح المحتجين لـ"اليوم السابع" أنهم تعاقدوا مع مديرية التربية والتعليم على عقود لمدة 4 سنوات تنتهى فى 31 مايو الحالى بالعمل فى رياض الأطفال وعقب ذلك يعودوا إلى تخصصاتهم ولكن فوجئوا أن مدير التعليم أصدر قرارا بمد المدة وعدم عودتهم لتخصصاتهم.

من جانبهم تدخل عدد من قيادات مديرية التربية والتعليم ومسئولو المحافظة لمحاولة احتواء الموقف.

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