حكيم يشارك في حفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بدعوة الفنان حكيم لحضور حفله السنوي الذي سيقام بمدينة لاجوس النيجيرية، ليصبح حكيم أول فنان عربي يشارك في هذه الاحتفالية.

ويسافر حكيم صباح غدا إلي العاصمة النيجيرية للغناء في الحفل السنوي، لاختيار نجوم القارة السوداء في كرة القدم، وهو الحفل الذي تتجه له كل أنظار العالم لمعرفة من سيفوز بلقب أفضل لأعب في القارة السمراء، وأيضا أفضل نادي وكذلك أفضل لاعب صاعد، ومدرب وكذلك أحسن منتخب.

وسيغني حكيم مع ثلاثة مطربين من نيجيريا، ومطرب من الكونغو أوبريت بعنوان “قوة الإصرار من أجل المكسب”، وقد قامت الشركة المنظمة بارسال أسطوانة بها الأغنية، وقام حكيم في الأيام القليلة الماضية بالانتهاء من المقاطع الخاصة به، حيث قام بكتابة هذه المقاطع أمل الطاير ولحنها هاني فاروق، وسيقدم كل مطرب الجزء الخاص به بلغته كما سيغني حكيم ثلاث أغنيات “السلام عليكو”، و”ايه دا بقي”، و”عملنا اللي علينا”.

ويعتبر حكيم المطرب العربي الوحيد الذي شارك في هذه الاحتفالية لأن معظم الذين شاركوا فيها كانوا مطربين أفارقة، لكن هذه المرة قرر الكاف الإستعانة بمطرب عربي.