بالأسماء.. مصرع 4 مصريين من الغربية في ليبيا «اختناقا»

اتشحت قرى مشلة وكفرحشاد وكفرالشيخ على التابعين لمدينة ومركز كفرالزيات في محافظة الغربية، بالسواد حزنا على مقتل 4 من أبنائها العاملين بقرية البيضا بمدينة سرت في ليبيا، مساء الجمعة.

وأكد عادل دويدار، أحد أقارب الضحايا، أنهم علموا بالخبر المحزن من خلال اتصال تليفونى من أحد زملاء الضحايا في دولة لبيبا والذى أكدوا لهم أن الضحايا توفوا نتيجة عملية اختناق، موضحا أن الضحايا قد اشعلوا النيران في مجموعة من االاخشاب على موقد بهدف التدفئة بأحد غرف المنزل من بردوة الجو، وتركوه وناموا ما أدى لإختناقهم الـ 4 ولقوا مصرعهم.

والضحاياهم أحمد دويدار من قرية مشلة، والثانى محمد رجب والثالث ناصر عبدالسميع وهما من قرية كفر الشيخ على، والرابع من قرية كفر حشاد، بينما تسود حالة من الحزن بين أبناء القرى الـ 3 على فراق أبنائهم، ومن المنتظر أن تصل جثامين الضحايا غدا إلى مسقط رأسهم لدفنهم بمقابر العائلة.