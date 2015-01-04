“الداخلية” تنفي منع أمل علم الدين من دخول البلاد

نفي مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، ما تناقلته بعض المواقع ووسائل الإعلام عن منع السلطات المصرية للناشطة الحقوقية أمل علم الدين من دخول البلاد.

واكد المصدر :” أن وزارة الداخلية لم تمنع حضور المذكورة إلي مصر، ولا يوجود أى إجراءات تمنع حضورها، ولا يوجد ما يحول دون دخولها لمصر فى أى وقتٍ تشاء ” .

أمل علم الدين هي محامية وناشطة حقوقية وكاتبة بريطانية من أصل لبناني تخصصت في القانون الدولي، والقانون الجنائي، وحقوق الإنسان، وتسليم المجرمين.

تعمل حالياً محامية ومستشارة قانونية ومحامية دفاع أمام المحاكم العليا في دوتي ستريت تشامبرز بلندن.

وكانت صحيفة «الجارديان» البريطانية قالت إن السلطات الرسمية المصرية، حذّرت علم الدين، زوجة الممثل العالمي جورج كلوني، من القبض عليها أو اعتقالها، وذلك على خلفية تقرير فريق قانوني تابع لـ«علم الدين»، انتقد السلطات القضائية بسبب حبس 3 من صحفيي الجزيرة المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الماريوت».

أمل علم الدين