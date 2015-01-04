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رؤســاء ومديــرو دوائــر: موازنـة 2015 تــــؤكد متانة اقتصاد دبي

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أكد مسؤولون حكوميون ورجال أعمال محليون ان اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2015 بإجمالي نفقات قدره 41 مليار درهم وبدون عجز، يعد إنجازاً آخر في مسيرة تطور الإمارة الاقتصادي.

وأن نجاح حكومة دبي في تحقيق موازنة بلا عجز ما هو الا دليل رشد ووضوح في التخطيط ووعي شامل بالأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي والإدراك الكامل بالاستثمار الصائب في القطاعات الاقتصادية بالإمارة بما يعود بالمنفعة الشاملة على جميع القاطنين ورجال الاعمال بإمارة دبي.

وقالوا إن هذه الأرقام تدحض بقوة ما ذهب إليه بعض المحللين إلى ان الإمارات ودبي المرتبط بالصناعات النفطية سيتأثر بسبب تراجع النفط إلى ما دون السبعين دولاراً، وأنه سيؤثر على الموازنة العامة وسيؤدي إلى تراجع الإنفاق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي معا.

واكدوا ان حيوية اقتصاد دبي وسلامة خططه ال

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