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محافظ الغربية ينسحب من ندوة بنادى طنطا لهجوم محامى على الإخوان

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محافظ الغربية ينسحب من ندوة بنادى طنطا لهجوم محامى على الإخوان محافظ الغربية ينسحب من ندوة بنادى طنطا لهجوم محامى على الإخوان

حدثت حالة من الهرج أثناء الندوة التى عقدتها مديرية أمن الغربية بنادى طنطا الرياضى بعنوان الشرطة المصرية بين الواقع والتحديات، حيث تحدث المحامى فؤاد عجوة وتحدث عن المستشار أحمد الزند والمستشار طلعت عبد الله والمستشار تهانى الجبالى لكونهم أحد أبناء محافظة الغربية، كما تحدث عن الثورة وعن جماعة الإخوان المسلمين واتهمهم بسرقة الثورة.
> ثار أعضاء الإخوان المسلمين الحاضرين فى الندوة، معترضين على حديث "عجوة"، مؤكدين أن الندوة ليست سياسية وحدثت حالة من الهرج، كادت أن تصل لاشتباك بين أحد أعضاء الإخوان المسلمين وعجوة اعتراضا على كلامه.
> وقام اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية وتمكن من السيطرة على الموقف والتهدئة، مؤكدا أن الندوة ليست سياسية.
> وأشار أن مديرية أمن الغربية عقدت تلك الندوة لجمع الأحزاب السياسية من أجل توحيد الكلمة والصف وليس لها أى علاقة بالسياسة وهذه الندوة للتواصل مع الجميع ونحن هنا لدعم الشرطة فى الوقت الذى انسحب فيه محافظ الغربية المستشار محمد عبد القادر من الندوة اعتراضا على ماقالة المحامى، وحاول عدد من أنصار الحرية والعدالة والإخوان المسلمين الانسحاب من الندوة.
> وأثناء كلمة شيخ المسجد الأحمدى الشيخ ربيع لاشين انقطع التيار الكهربى داخل القاعة وداخل النادى .
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مصر 365