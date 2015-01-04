إسطبل أبناء الملك عبدالله يجدد عاداته الذهبية بثنائية كأس ولي العهد

رعى صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفل سباق الخيل السنوي الكبير على كأسي سمو ولي العهد الامين لجياد الانتاج المحلي والمستورد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مساء أمس السبت. وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

اسطبل ابناء الملك عبدالله

في القمة

لقد جدد الاسطبل الابيض بهذا النجاح المزدوج عهده الذهبي مع بطولات كأس سمو ولي العهد التي لم تغب شمسها عنه طوال تاريخ هذه المسابقة اذ بسط سيطرته بقبضة قوية على السواد الاعظم من القابها بأجمل صورة تنافسية وابهى حلة بطولية يظهر بها الزعيم الابيض في يوم مجده العريض ليزرع معها الفرح بين جوانح محبي اسطبل ابناء الملك عبدالله وينشر السرور بينهم ذلك ان الابيض لم يكتف امس ببطولة واحدة بل استحوذ على الكأسين معا ونالهما بكل جدارة واستحقاق.

24 بطولة للأبيض

لم تكن هذه المرة الاولى التي يخرج فيها الابيض بثنائية الموسم في مسابقة كأس ولي العهد بل سبق له تحقيقها اكثر من مرة آخرها كان في موسم 1433ه بالبطلين (صيرور) و(فلاي داون) ليجمع اسطبل ابناء الملك عبدالله المجد الفروسي من طرفيه حين استطاعت جياده المميزة تقديم نفسها كأفضل جياد الساحة المحلية في يوم كاس ولي العهد ويفوز باللقبين بروعة تنافسية وسباق مثير في مراحلة الاخيرة التي اعلن معها الابيض انه الاجدر والاقوى وسيد الساحة في سجل الشرف لأبطال هذه المسابقة كأكثر الاسطبلات تحقيقا لمركزها الاول حين رفع رصيده بهذين الكأسين الى 24 بطولة منذ انطلاقتها الاولى في 4/10/1387ه بميدان الملز التاريخي ويومها توج الحصان (غلاب) للأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز بطلا لأول كأس في هذه المسابقة التاريخية بقيادة الخيال الوطني القدير سعد بن مطلق.

اما اقرب منافس للإسطبل الابيض في هذه المسابقة على مستوى بطولاتها فهو الازرق لأبناء الامير محمد بن سعود الكبير رحمه الله ب17 بطولة ثم الاحمر للأمير فيصل بن خالد ب12 بطولة.

متعب بن عبدالله مهندس انجازات الابيض

لا ننسى في هذا اليوم التاريخي للأبيض الدور الكبير والفعال الذي لعبه مهندس انجازاته وخبيره الفروسي الاول الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في قيادة اسطبل ابناء الملك عبدالله لهذه النجاحات المذهلة بتخطيطه السليم وادارته الواعية بجانب اهتمامه ومتابعته المستمرة.

12 انتصاراً لبطل كأس الانتاج

لقد ظهر في كأس ولي العهد للإنتاج حصان السبع سنوات الابيض (باتو) ليفوز بالمركز الاول محققا الانتصار ال 12 في تاريخه بقيادة عالمية للخيال خوزيه لزكانو قاطعا مسافة 2400م في 2.30.32 وحل ثانيا زميله (السيف الاجرب) ثم الاحمر (مدين) تلاه حامل اللقب (صيرور) في المركز الرابع ثم الاحمر (جدل).

(وطني) خرافي في كأس المستورد

في كأس ولي العهد للمستورد تجلى البطل العالمي وطني (رون ذا جريك) ليتوج باللقب في عامه الثامن مسجلا الفوز ال13 في تاريخه طاويا المسافة 2400م في 2.28.26 بقيادة الجوكي العالمي خوزيه لزكانو الذي كان اروع خيالة الامس بهذه الثنائية التاريخية. وحل ثانيا الحصان الاحمر (فلاي سولو) تلاه حامل اللقب (سنجلات) لنزار ابو الجدايل ثم الاحمر (انكور بوريت) تلاه (موديل بوبيل) لأبوالجدايل.

نتائج الاشواط الشرفية

قبل شوطي الكأسين اقيمت ثمانية اشواط شرفية جاءت نتائجها وفق الآتي:

*الشوط الاول للإنتاج 2000م فاز به الجواد (أولهم) للإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بقيادة الخيال دي سوزا .

* الشوط الثاني انتاج 1600م فاز به (النجم الحاسم) للإسطبل الابيض لأبناء الملك عبدالله بقيادة الجوكي اوسبينا.

* الشوط الثالث مستورد 1600م فاز به الحصان (موهك شنت) للأبيض بقيادة محمد الدهام.

* الشوط الرابع انتاج 1600م فازت به الفرس (ناسكه) للأبيض بقيادة الخيال لزكانو.

* الشوط الخامس انتاج 1400م فاز به الحصان (واسع) لإسطبل المنقوش بقيادة عبدالله العضيب.

* الشوط السادس انتاج 1400م فاز به الحصان (حايم) لنزار انور ابو الجدايل بقيادة الخيال كيونونيز.

* الشوط السابع انتاج 1400م فاز به المهر (تبارك) لشرف محمد الحريري بقيادة جاريسيا.

* الشوط الثامن انتاج 1600م فاز به الحصان (مملوك) للأحمر بقيادة اوليفييه بيليه.

على هامش السباق

* انهالت التهاني والتبريكات على امير منطقة الرياض تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بعد تتويجه بالكأسين.

* علق على كأس ولي العهد للإنتاج الزميل لافي الرشيدي فيما علق على كأس المستورد الزميل سلطان الموركي وتولى الزميل فارس الذيابي مهمة الوصف والتعليق باللغة الانجليزية.