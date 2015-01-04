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ولي العهد والأمير مقرن يطمئنان على صحة خادم الحرمين

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ولي العهد والأمير مقرن يطمئنان على صحة خادم الحرمين ولي العهد والأمير مقرن يطمئنان على صحة خادم الحرمين

    اطمأن على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله مساء أمس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

وكان في استقبال سموهما لدى وصولهما مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وأصحاب السمو الملكي الأمراء أنجال خادم الحرمين الشريفين.

وقد سأل سمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد الله سبحانه وتعالى أن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية وأن يحفظه من كل مكروه.

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