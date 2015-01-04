روبرتو كارلوس يبدأ رحلة تدريبية جديدة في تركيا

(إفي): تعاقد المدرب البرازيلي روبرتو كارلوس مع نادي أخيسار سبور التركي عقب انهاء ارتباطه بسيفاسبور لسوء النتائج.

ووقع روبرتو كارلوس، اللاعب السابق لأتلتيكو مينيرو وبالميراس وإنتر ميلان وريال مدريد وفينرباهتشة وكورينثيانز، من بين فرق أخرى، إضافة للمنتخب البرازيلي، على عقد يستمر طوال الموسم الجاري والموسم القادم، حسبما أفاد النادي الذي يحتل حاليا المركز السادس عشر بالدوري التركي ولم يحقق أي انتصار منذ فترة.

وتعد هذه ثالث تجربة تدريبية للجناح الأيسر السابق، بطل العالم في كوريا الجنوبية واليابان 2002 بعد انجي الروسي، الذي أنهى فيه مشواره الكروي، إضافة لسيفاسبور، الذي يحتل حاليا المركز قبل الأخير.