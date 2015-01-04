«العبودي» ترعى حفل جائزة هيلة العبودي لحفظ القرآن الكريم بالبكيرية

رعت مساعدة مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية (بنات) منيرة بنت عبدالله العبودي حفل جائزة "هيلة العبودي" ل 84 حافظة لكتاب الله بإدارة تعليم البكيرية في قاعة الشيخ محمد السويلم الثقافية بفندق رمادا بالبكيرية وبرعاية من مؤسسة هيلة العبودي الخيرية.

بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم بعدها كلمة مساعدة مدير التربية والتعليم للشؤون التعليمية (بنات) هنأت فيها الحافظات من طالبات مدارس تحفيظ القرآن الكريم. وأوصتهن بتقوى الله بأن من عليهن بحفظ كتاب الله، وهذا أمر عظيم، هو دين الله الذي أنزله لهداية البشر، واعربت عن شكرها وتقديرها لمؤسسة هيلة العبودي الخيرية لرعايتها هذا الحفل، ولقسم التوعية الإسلامية على الجهود المبذولة في تنظيم الحفل، بعد ذلك كلمة مشرفة قسم التوعية الإسلامية موضي الصقير بينت فيها فضل القرآن الكريم، وقدمت للطالبات التهنئة على اتمام حفظ كتاب الله، بعد ذلك قدمت فقرة انشادية عن فضل القرآن الكريم من عمل طالبات مدرسة ابتدائية التحفيظ الثانية نالت استحسان الجميع، ثم مسيرة الحافظات، وفي الختام كرمت "العبودي" الطالبات والبالغ عددهن 84 حافظة.