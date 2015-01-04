شجون تفقد ذاكرتها في أوروبا بعد حصولها على 150 ألف دولار!

تواصل الفنانة الكويتية شجون الهاجري محاولاتها لطي أحداث عام 2014 المأساوية بالنسبة إليها، سواء على الصعيدين الشخصيّ والفنيّ، بعد طلاقها وانفصالها عن أحمد البريكي، وعدم إكمالها مسلسل "أنيسة الونيسة"، وعدم ظهورها في أيّ عمل رمضاني.

وبدأت "شوجي" تصوير أحداث أعمالها الدرامية التلفزيونية الجديدة "ذاكرة من ورق"؛ وهو من تأليف عادل الجابري، ومن إخراج الفنان البحريني علي العلي، فيما يتولّى الإنتاج شركة "صباح بكتشرز " لصاحبها عامر الصباح، على أن يكون المنتج المنفّذ "سبكتروم بكتشرز".

ويُشارك شجون في بطولة العمل كلّ من فاطمة الصفي، وصمود، وسليمان الياسين، وعلي كاكولى، وعبدالله ملك، وريم أرحمة، وعبدالله الطراروه، وعدد آخر من الفنانين.

ويرصد المسلسل الجديد الأحداث المتشابكة لمجموعة من الطلاب، الذين يواصلون دراستهم في الخارج، مبيّناً الظروف التي سيعيشونها في الغربة وعلاقاتهم مع أسرهم.

من جهتها، عبّرت الفنانة شجون الهاجري عن سعادتها بالتعاون مجدّداً مع المنتج عامر الصباح، الذي وصفته بأنه أحد أهمّ صنّاع الإنتاج في المنطقة والعالم العربي، لافتةً إلى أنها ستقدّم في مسلسل "ذاكرة من ورق" شخصيّة "فجر" التي ذهبت إلى أوروبا لاستكمال تعليمها الجامعىي، حيث يُصادفها الحدث الذي غيّر حياتها رأساً على عقب، مشيرةً إلى أنّ الشخصية تمثل ألماً يعيشه الإنسان؛ ولهذا فإنّها تسجّل ذاكرتها بالوشم بعد أن فقدتها، وتاركةً بقية تفاصيل العمل إلى حين عرضه خلال الدورة الرمضانيّة المقبلة.

وأضافت شجون أنّ سقف القضايا التي يطرحها العمل سيكون مختلفاً عن سقوف الأعمال الأخرى، وتابعت القول: "ناهيك عن الحضور المتميّز لأكبر عدد من الفنانين من أجيال الدراما التلفزيونية الخليجية، بالإضافة إلى الحضور السخيّ لعدد من نجمات ونجوم جيل الشباب، الذين ـ بلا شكّ ـ سيعبّرون بشكل عميق عن الشخصيّات والمحاور التي تتحرّك من خلالهم، والتي ستنعكس إيجاباً على الأحداث والمفاجآت في العمل".

من جانبه، شدّد المخرج البحرينيّ علي العلي على أهمية هذة التجربة بقوله: "مسلسل "ذاكرة من ورق" عمل ثريّ بالأحداث والشخصيّات والمضامين التي تذهب بعيداً فى طروحاتها وتحليلها للأحداث والشخصيات والظروف المعقّدة التي تحيط بمجموعة من الطلاب والطالبات الذين يدرسون إلى جانب علاقتهم مع أسرهم".

واستطرد العلي: "النسبة الأكبر من أحداث المسلسل ستُصوّر فى عدد من المدن الأوروبية بالذات، خلال موسم تساقط الثلوج، لإضافة مضامين جديدة إلى معاني الغربة والعزلة والألم الذي تعيشه تلك الشخصيّات، كما أنّ هذة التجربة تستمدّ أهميتها من العودة المتجدّدة للفنانة شجون التي يشتاق إليها جمهورها في كل مكان، وهي تحمل لهم ذات الاشتياق والأمل بأن يكون هذا اللقاء معوّضاً عن فترة الغياب الماضية" .

وعلمت "سيدتي نت" أن الأجر الذي تقاضته شجون عن بطولة المسلسل يُعدّ الأغلى أجراً بين زملائها، ولم تتقاضاه سابقاً عن أيّ مسلسل، إذ وصل أجرها إلى أكثر من 100 ألف دولار أمريكي تقريباً.