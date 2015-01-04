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” الرئاسة ” : زيارة الرئيس للكويت تتناول العلاقات الثنائية والقضايا العربية والاقليمية والدولية

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” الرئاسة ” : زيارة الرئيس للكويت تتناول العلاقات الثنائية والقضايا العربية والاقليمية والدولية ” الرئاسة ” : زيارة الرئيس للكويت تتناول العلاقات الثنائية والقضايا العربية والاقليمية والدولية

الرئاسة

أكد السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الكويت يوم الاثنين القادم تأتى تعبيرا عن المواقف الجيدة لدولة الكويت والمساندة للشعب المصري والوقوف إلى جانب فى أعقاب ثورة 30 يونيو.

وقال المتحدث ـ خلال إتصال هاتفي مع برنامج (الحياة اليوم) على قناة (الحياة) ـ إن الزيارة تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات المميزة بين الكويت والقاهرة والعمل على تطويرها إلى جانب تدعيم العمل العربي المشترك وتعزيز التماسك العربي والعمل على نبذ الانقسام وتدعيم وحدة الصف ، وسيتم التطرق إلى سبل تدعيم الموقف العربي.

وأضاف إن مباحثات الرئيس مع أمير الكويت ستتناول تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية وكافة الموضوعات الأخري ، بالاضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس للكويت فقط ، ولا يوجد أى زيارات أخري لدول خليجية على جدول أعمال تلك الزيارة ، ولكن توجد زيارات فى أوقات لاحقة خلال الفترة القادمة ، نافيا ما تردد مؤخرا عن عقد الرئيس السيسى لقاءات مع أى مسؤول قطرى خلال زيارته المرتقبة للكويت ولكنها مع المسؤوليين الكويتيين.
> وأكد أن العلاقة بين مصر والكويت نموذج للعلاقات العربية العربية القوية والمتميزة القائمة على الإخوة والصداقة.

وأوضح أن الجالية المصرية قامت بدور كبير من خلال النهضة الشاملة التى تشهدها دولة الكويت ، مشيرا إلى أن الكويت تحتل المرتبة الرابعة المستثمرة فى مصر ، وهناك مشروعات مختلفة فى المحافظات المصرية من خلال صندوق الكويت للتنمية.

وحول نتائج زيارة الرئيس السيسى للصين مؤخرا ، أكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن زيارة الرئيس للصين كانت ناجحة ، وتم خلالها توقيع اتفاق ارتقاء العلاقات بين البلدين إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة ، وهو مستوي لا تقوم به الصين إلا مع عدد محدود من الدول.

وأشار إلى أن الزيارة اهتمت بتوقيع اتفاقيات بشأن البحث العلمي ، وسيتم زيادة عدد الباحثين المصريين إلى بكين ، منوها بأن الفترة المقبلة ستكون لها آثار إيجابية وطيبة لتلك الزيارة.
> أ ش أ

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