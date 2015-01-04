عمان تحلم بإنجاز جديد في كأس آسيا.. هل يتحقق؟

يدخل المنتخب العماني بطولة كأس أمم آسيا 2015 التي تقام في أستراليا خلال الفترة من 9 يناير وحتى 31 ديسمبر وهو يحمل آمالا كبيرة في تحقيق إنجاز جديد.

المنتخب العماني سيظهر في بطولة أمم آسيا للمرة الثالثة في تاريخه ويطمح إلى تخطي دور المجموعات الذي ودع من خلاله البطولة خلال مشاركتيه السابقتين.

ورغم أن المنتخب العماني ظهر في نسختين من بطولة أمم آسيا كان أولها في عام 2004 فكان يمكن للفريق أن يظهر في بطولة 1988 التي أقيمت في قطر بعدما تأهل إلى منافساتها ولكنه قرر الانسحاب بعد ذلك.

المشاركة الأولى

خاض المنتخب العماني مباراته الأولى في أمم آسيا عام 2004 أمام المنتخب الياباني وخسر المباراة بهدف.

وحقق أول نتيجة إيجابية أمام منتخب إيران في النسخة ذاتها بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

فيما حقق المنتخب العماني فوزه الأول في تاريخ مشاركاته في أمم آسيا على حساب منتخب تايلند بهدفين دون رد.

ومع ذلك، ودع المنتخب العماني البطولة من الدور الأول بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة برصيد أربع نقاط خلف منتخب اليابان صاحب الصدارة بسبع نقاط ومنتخب إيران الذي جاء في المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

المشاركة الثانية 2007

عاد المنتخب العماني للظهور في أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي في بطولة عام 2007.

وقع المنتخب العماني في المجموعة التي ضمت العراق وأستراليا وتايلند.

وخلال منافسات المجموعة، تعادل المنتخب العماني مع أستراليا بهدف لمثله، كما خسر أمام تايلند بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل سلبيا مع المنتخب العراقي ويودع البطولة بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة.

غياب في 2011

لم ينجح المنتخب العماني في التأهل لبطولة أمم آسيا 2011 التي أقيمت في قطر ليعود الفريق للغياب عن أكبر بطولة آسيوية.

ولكن تمكن المنتخب العماني من التأهل إلى كأس آسيا 2015، لتطمح الجماهير العمانية في تحقيق منتخب بلادها لإنجاز جديد بتخطي دور المجموعات والتأهل لدور ربع النهائي على الأقل.