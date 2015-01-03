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بالفيديو - حفني: زملائي سبب تألقي أمام بتروجيت

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بالفيديو - حفني: زملائي سبب تألقي أمام بتروجيت بالفيديو - حفني: زملائي سبب تألقي أمام بتروجيت

أوضح أيمن حفني صانع ألعاب الزمالك أن مساعدة زملائه في الفريق له هو سبب تألقه أمام بتروجيت.

وفاز الزمالك بثنائية مقابل هدف أمام بتروجيت في ختام الجولة الـ16 من الدوري المصري. ( طالع التفاصيل)

وسجل بتروجيت أولا عن طريق شيميلس بيكيلي في الدقيقة 25 قبل أن ينجح خالد قمر في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد مرور ساعة بالتمام سجل أحمد توفيق هدف الفوز للأبيض لينفرد بصدارة الدوري المصري.

ودخل الزمالك المباراة تحت ضغوط كبيرة خاصة بعد رحيل المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو كذلك رحيل هداف الفريق مؤمن زكريا.

وقدم حفني أداء أكثر من رائع فساهم بهدف الزمالك الأول وهدد مرمى بتروجيت أكثر من مرة.

طالع - ملخص حفني أمام بتروجيت

وقال حفني في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: " زملائي سبب أدائي أمام بتروجيت، فقد قدم الجميع عرضا مميز".

وداعب مدافع الفريق أحمد ديويدار، حفني أثناء إجراءه حديثا تليفزيونية قصيرا قبل أن يدخل الثنائي في نوبة ضحك تعكس الحالة النفسية الجيدة داخل البيت الأبيض.

شاهد - حفني وأحمد دويدار

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فيديو اليوم السابع

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