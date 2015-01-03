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توفيق: هدفي في بتروجيت تعليمات من الجهاز الفني

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توفيق: هدفي في بتروجيت تعليمات من الجهاز الفني توفيق: هدفي في بتروجيت تعليمات من الجهاز الفني

أكد أحمد توفيق لاعب وسط الزمالك أن الهدف الذي سجله في بتروجيت ومنح الزمالك الفوز بهدفين لهدف في لقاء الجولة 16 من الدوري المصري جاء بناء على تعليمات من الجهاز الفني.

ورحل جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك وتولى محمد صلاح منصبه مؤقتا لحين تعيين بديلا له وفاز في أول اختبار له.

وقال توفيق للصحفيين عقب المباراة: "أشكر الجهاز الفني الذي أعدني جيدا للمباراة، والهدف جاء بناء على تعليماتهم بالزيادة الهجومية".

وأضاف "جلوسي بديلا في عهد باتشيكو لم يقلقني .. الأهم هو التركيز واستغلال الفرص التي تسنح لي للتواجد في الملعب".

وسجل توفيق هدفا رائعا بصناعة ممتازة من أحمد عيد بالكعب.

شاهد الهدف

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