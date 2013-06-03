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انسحاب محافظ الغربية من ندوة "الشرطة" اعتراضا على انتقاد أحد الحضور لـ"الإخوان"

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انسحاب محافظ الغربية من ندوة "الشرطة" اعتراضا على انتقاد أحد الحضور لـ"الإخوان" انسحاب محافظ الغربية من ندوة "الشرطة" اعتراضا على انتقاد أحد الحضور لـ"الإخوان"

كتب : رفيق ناصف وأحمدفتحي منذ 5 دقائق

انسحب المستشار محمد عبد القادر محافظ الغربية، من الندوة التى نظمتها مديرية أمن الغربية، مساء اليوم، بنادى طنطا الرياضى تحت عنوان "الشرطة المصرية بين الواقع والتحديات"، بعد قيام المحامي فؤاد عجوة بمهاجمة النظام الإخواني، ووصف جماعة الإخوان بأنهم "سارقون للثورة المصرية"، وأن رئيس الجمهورية محمد مرسي "هارب من السجن ولابد من القبض عليه".

كما مدح عجوة المستشار محمد الزند رئيس نادى القضاة، والمستشارة تهاني الجبالى، وغيرهما من أبناء المحافظة المعارضين للنظام الإخواني، وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من الحاضرين وقيامهم بالتصفيق بشدة، ما أثار غضب وإستياء بعض الحاضرين المنتمين والمؤيدين للنظام الإخوانى، وقاموا بترديد عبارات عن أن هذه الندوة ليست ندوة سياسية بقدر ماهى ندوة عن الشرطة المصرية وما تتعرض له من تحديات، وحدثت مشادات كلامية بينهم وبين المعارضين للإخوان، وقيام محافظ الغربية بالانسحاب من الندوة اعتراضا على مهاجمة الإخوان المسلمين.

ومن جانبه، قام اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية بالتدخل الفورى ومنع أعضاء الحرية والعدالة من مغادرة الندوة، وتحدث قائلا إن الندوة بعيدا عن السياسة، وأن الشرطة المصرية هى تخدم جميع المصريين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

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