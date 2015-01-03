سامح شكرى يلتقى الأنبا بولا لبحث أزمة المختطفين المصريين بليبيا



> التقى وزير الخارجية سامح شكرى ومسؤولين بوزارة الخارجية اليوم للمرة الثانية خلال أيام قليلة مع الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ، لبحث أزمة اختطاف عدد من المصريين الأقباط فى ليببا.

وكان مصدر دبلوماسي قد أكد اليوم السبت لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن هناك اتصالات مكثفة ومستمرة منذ الصباح الباكر بعد ما توارد من أنباء حول عملية اختطاف ١٣ من المواطنين المصريين فى مدينة سرت الليبية.

وأضاف المصدر أنه تجرى الاتصالات مع السلطات المحلية فى مدينة سرت وشخصيات ليبية مستقلة ، وكذا الحكومة الليبية فى البيضا لاستجلاء حقيقة الحادث ومتابعته والتأكد منه والعمل على تأمين أرواح المخطوفين.

وناشد المصدر ذاته المصريين المقيمين بليبيا ضرورة الالتزام بمنازلهم ومقار اقامتهم للحفاظ على سلامتهم وحياتهم وأرواحهم.

أ ش أ