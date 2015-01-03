محلب ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروعي الأسمرات ومحور الزكاة الأحد

يتفقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، صباح الأحد، مشروعات قيد التنفيذ تنفذها محافظة القاهرة، وبعضها على وشك الانتهاء.

وقال الدكتور جلال مصطفي سعيد، إن الزيارة تشمل تفقد موقع مشروع إسكان الأسمرات بالمقطم، يتضمن إنشاء 173 عمارة سكنية تحوي 5290 وحدة سكنية، وتبلغ مساحة الشقة 73 متر، مخصصة بالكامل كبديل للمواطنين المقيمين في مساكن مهددة للحياه في عدة أحياء بالمحافظة، منها منشأة ناصر وعزبة خير الله وغيرها.

وأضاف المحافظ، في بيان، السبت، أن المشروع بدأ منذ ثلاثة أشهر فقط، لافتا إلى أن معدلات الإنجاز تشير إلى إمكانية الإنتهاء منه خلال 8 شهور من الآن، بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه.

وأوضح «سعيد»، أن رئيس مجلس الوزراء، سيتفقد أيضا أعمال محور مؤسسة الزكاة، يشتمل على إنشاء طريق بطول 10 كم وبعرض 8 حارات، 4 في كل إتجاه، بالإضافة إلى كوبرى مؤسسة الزكاة أعلي خط المترو في منطقة المرج، ويتكلف حوالى 250 مليون جنيه، ومن المتوقع الإنتهاء خلال 60 يوما، ويتابع رئيس الوزراء المراحل النهائية لإعادة بناء كوبرل الشيخ منصور، بعد حريق شب منذ عدة شهور، والمتوقع الإنتهاء خلال أسبوعين.