وزير الصحة: هناك رغبة لدى الحكومة لافتتاح مستشفى كل شهر تقريباً



> أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور عادل عدوي، اليوم السبت، أن هناك رغبة قوية لدى الحكومة لافتتاح مستشفى جديد كل شهر تقريباً، وذلك لرفع كفاءة المنظومة الصحية إلى مستوى طموح المواطن المصري وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في تصريحات الوزير خلال جولته التفقدية التي استهلها بمستشفيات محافظة الغربية، حيث تفقد أعمال التطوير النهائية لمستشفى زفتى العام، تمهيداً للتشغيل التجريبي لها خلال أيام، والتي تقدر القيمة المبدئية لتطويرها بحوالي ١٠٥ملايين جنيه.

وتفقد عدوي مركز صحة الأسرة المطور بسنباط، ومر على الصيدلية والمعمل والاستقبال وغرفة طب الأسرة، ووجه بتفعيل ملفات طب الأسرة، كما قام أيضًا بتفقد مستشفى زفتى التخصصي، وأمر بتشكيل لجنة لمراجعة جميع الأجهزة والمواصفات الفنية لها، لمعرفة أسباب عدم تشغيل المستشفى بكامل طاقتها منذ عشر سنوات.

يذكر أن أعمال التطوير بمستشفى زفتى العام بدأت في ٢٠٠١، وظلت معطلة لفترة طويلة قبل أن يتم استكمالها في ٢٠١٣، طبقاً لخطة الوزارة في تشغيل المشروعات المتوقفة والمتعثرة.

وتضم المستشفى المكونة من أربعة أدوار ١٧٥ سريراً، شاملة (١١٩ سرير إقامة، ١٠ استقبال وطوارئ، ١٠ عيادة خارجية، ٣٩ عناية مركزة ومتوسطة، و١١ وحدة غسيل كلوى، و٦حجرات عمليات – ٣ لعمليات النساء والتوليد، و٣ جراحة – و 17 حضّانة، بالإضافة إلى ٣ معامل، قسم أشعة مقطعية – عادية – سونار).

أ ش أ