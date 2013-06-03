شعبة السياحة: تقليص مدة تأشيرة عمرة رمضان إلى 15 يوما يلحق الخسائر بالقطاع

قال عمارى عبد العظيم عمارى رئيس شعبة شركات السياحة والطيران بغرفة تجارة القاهرة، إن الشركات ستتحمل خسائرا كبيرة بسبب قرار السعودية بتقليص المدة المسموح بها لتأشيرة العمرة خلال شهر رمضان إلى 15 يوما فقط منذ وصول المعتمر إلى الأراضى السعودية بدلا من شهر بسبب توسعات الحرم والمناطق المحيطة به.

وأضاف عمارى، أن شركات السياحة تعاقدت مع الفنادق والوكلاء السعوديين منذ أشهر على برامج العمرة على أساس إجراءات الموسم الماضى وعلى أساسها أيضا بدأت تعاقداتها مع عملائها المعتمرين، مشيرا إلى أن تعديل هذه الإجراءات سوف تتسبب فى مشكلات لشركات السياحة.

وأوضح أن السلطات السعودية من حقها إصدار القرارات التنظيمية بالنسبة لإجراءات العمرة ولكن المشكلة فى أن التوقيت غير مناسب لتعديل هذه الإجراءات والتى قد تلحق شركات السياحة بخسائر تصل قيمتها إلى 500 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى، توقع رئيس الشعبة انتعاش السياحة فى مصر بسبب الأوضاع فى تركيا، مشيرا إلى أن الكثير من السياح فى مصر قاموا بإلغاء سفرهم إلى تركيا ومد فترة تواجدهم فى مصر.