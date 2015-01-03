ضاحى خلفان : 2015 عام سقوط «الإخوان» فى المغرب

قال ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، إن جماعة الإخوان المسلمين بالمغرب سوف تسقط قريبًا، حسبما توقع مع بدء عام 2015.

وأضاف «خلفان»، في حسابه على «تويتر»، مساء السبت: «خلال عام أو يزيد سيسقط إخوان المغرب سقوطًا مدويًا».

كانت القناة الأولى الرسمية بالتليفزيون المغربي في نشرتها الإخباريَّة، مساء الخميس، وصفت الرئيس، عبدالفتاح السيسي، بـ«قائد انقلابا»، بحسب ادعائها، في الوقت الذي وصفت فيه الرئيس المعزول محمد مرسي بالرئيس المنتخب.

ونشرة الأخبار على «القناة الأولى»، التي تمثل صدى لسياسة المغرب الخارجية، استهلتْ تقديم تقرير حول الوضع في مصر، ووصفته بالصعب بعد أن ادعى مقدم النشرة الإخبارية أن ثورة 30 يونيو «انقلاب»، بحسب وصفه، مؤكدا أن «مصر عاشتْ فوضى وانفلاتًا أمنِيًا»، وأن الرئيس السيسي «اعتمد على عدد من القوى والمؤسسات لفرض حكمه على أرض الواقع، وتثبيت أركانه»، بحسب وصفها.

وعادت القناة الأولى في تقرير مفصل حول الإطاحة بالإخوان، إلى الثالث من يوليو 2013، لتعرج على ما أعقبه من اعتقالات، بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما ساقتْ تحليلًا لمدير المركز المغربي للدراسات الاستراتيجيَّة، محمد بنحمُّو، يعتبر فيه «عزل مرسي إجهاضا للانتقال الديمقراطِي، ونسفًا للدستور الذِي اختاره المصريُّون فجرى تعطليه، راصدًا أفقًا ملبدًا للوضع المصري في ظل الاحتقان السياسي»، بحسب قوله.

وفي السياق ذاته، أكد سفير المغرب لدى القاهرة، محمد سعد العليمي، أن ما بثته القناة الأولى والثانية المغربيتان الرسميتان عن مصر يقف وراءه شخص غير معروف، يهدف من ذلك إلى الوقيعة بين البلدين.

وقال «العليمي» وفقا لموقع «اليوم 24» المغربي: علينا أن نتدارك ما وقع حفاظا على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين، وينبغي الحذر من هذه المحاولات، وأن نتحرى الدقة وأن نراعي مشاعر الشعبين المصري والمغربي، وأن يركز الإعلام على ما يفيد العلاقات وأن يعمل للحفاظ على متانة العلاقات ولا يسىء إليها.