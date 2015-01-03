«النصرة» يعلن استيلاءه على مواقع لـ«حزب الله» والجيش السوري في جرود السورية

أعلن تنظيم «جبهة النصرة» أنه استولي على مواقع تابعة لـ«حزب الله» والجيش السوري في جرود بلدة فليطة السورية القريبة من الحدود اللبنانية.

وقال «جبهة النصرة»، عبر حساب منسوب له على موقع «تويتر»، إنه سقط قتلى للحزب في إحدى النقاط، وإن مقاتلي الجيش السوري وحزب الله قد فروا من المواقع التي سقطت بيد التنظيم بجرود فليطة، حسب قوله.

على الجانب الآخر، أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن «حزب الله» بدأ هجوما معاكسا لاسترداد المواقع التي فقدها، وأن معارك تدور في المنطقة بين مقاتلي الحزب والجيش السوري من جهة ومسلحي «النصرة» وسط معلومات أولية عن سقوط 3 قتلى للحزب فيما امتنع مسؤولو الحزب عن التعليق.