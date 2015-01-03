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إطلاق اسم «هدى» على منخفض قطبي يتوقع أن يهب على الشام

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أطلق راصدون جويون في بلاد الشام «فلسطين، الأردن، لبنان، وسوريا»- اسم «هدى» على عاصفة ثلجية قطبية من المتوقع أن تهب على المنطقة أواخر الأسبوع الجاري، لمزامنتها الاحتفال بمولد الرسول الكريم.

وقال الراصد الجوي الفلسطيني، قصي الحلايقة، إن «مجموعة من الراصدين الجويين في بلاد الشام اتفقوا فيما بينهم على إطلاق اسم موحد على العاصفة الثلجية المقبلة على المنطقة»، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تسميته بـ«هدى».

ومجموعة الراصدين، حسب الحلايقة، تشمل: «موقع طقس الوطن، غير حكومي، فلسطيني، وطقس العرب، غير حكومي، أردني، والقسم الجوي بقناة (معا)، والقسم الجوي بقناة (رؤيا)، بالإضافة إلى عدد من المواقع التي تهتم بقضايا الطقس».

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