"المالية": صرف مرتبات موظفي الحكومة 19 يونيو

كتب : أ ش أ منذ 3 دقائق

قررت وزارة المالية صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يونيه الحالي يوم 19 من ذات الشهر، وذلك تيسيرًا على العاملين لقرب انتهاء العام المالي الحالي 2012 / 2013.

وذكرت المالية، اليوم، أن القرار سيتضمن صرف الرواتب بما فيها المحول على البنوك الخاصة، وكذلك النفقات وصرف الأجور مع خصم ما قد يصرف بدون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف رواتب شهر يوليو المقبل يوم 22 من الشهر، وشهر أغسطس المقبل سيكون في يوم 25 من نفس الشهر.

وطالبت المالية المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما جاء بالقرار.