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مهاب مميش : إنجاز 24 مليون متر مكعب من أعمال الحفر في قناة السويس الجديدة

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مهاب مميش : إنجاز 24 مليون متر مكعب من أعمال الحفر في قناة السويس الجديدة مهاب مميش : إنجاز 24 مليون متر مكعب من أعمال الحفر في قناة السويس الجديدة

إيهاب مميش

قام الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السبت  بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التكريك في قناة السويس الجديدة.

وأكد مميش أن عدد الكراكات التي تعمل في القناة الجديدة وصل إلى 20 كراكة و أن أعمال التكريك التي يقوم بها تحالف التحدي المكون من كراكات هيئة قناة السويس و شركة الجرافات البحرية الإماراتية و شركتي فان اورد و بوسكالس الهولنديتين و شركتي شان دونيل و ديمي البلجيكياتين و شركة جريت ليكس الامريكية قد قام إنجاز 24 مليون متر مكعب من أعمال التكريك تحت الماء و هو رقم قياسي لجميع المواصفات العالمية.

و أضاف  أن أعمال التكريك تحت الماء تسير على قدم و ساق  ليل نهار و فقا للمخطط الزمني للمشروع و ذلك حتى يتم إنجاز المشروع و فقا لتوجيهات السيد  عبدالفتاح رئيس الجمهورية.  

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