محافظ جنوب سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم أثناء الإعلان عن بناء مسرح بطور سيناء

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنشاء مسرح كبير لتقديم العروض الفنية بحيث يتسع اكبر عدد من سكان مدينة طور سيناء بعد الزيادة السكانية علاوة على تقديم حفل كبير كل شهر لأهالي مدن جنوب سيناء بالتبادل من خلال فرقة بور سعيد للموسيقي العربية.

جاء ذلك خلال احتفالات محافظة جنوب سيناء بالمولد النبوي الشريف التى احيتها ثقافة جنوب سيناء بحفل كبير علي المسرح الشتوي.

وبدأت فاعليات الحفل بتكريم حفظة القران الكريم والمتميزين من الأئمة والدعاة وشاهد الحضور عروض كورال الأطفال بقصر ثقافة طور سيناء.

وافتتح المحافظ ومرافقوه معرض الفن التشكيلي ومعرض منتجات المرأة البدوية ثم تلي ذلك فقرات فنية لفريق الأطفال التلقائيين وعرض لاوبريت ( الأبجدية المحمدية ) تأليف وإشعار صلاح زكريا الحان المايستروا احمد العجمي سينوغرافيا واخراج المخرج جمال مهران وخطفت فرقة بور سعيد للموسيقي العربية بقيادة المايسترو رجب الشاذلي أنظار وأسماع المشاهدين بأغانيها الدينية والوطنية وتفاعل معها الجمهور خاصة جنود القوات المسلحة والشرطة بعدما غنت الفرقة عاش اللي قال للرجال عدوا القناة وتسلم الأيادي وأم البطل وعظيمة يامصر وصباح الخير ياسينا

وقدم أمل عبد الله مدير عام الثقافة بجنوب سيناء العديد من المواهب من الفتيات والأطفال كمنهم المبتهل محمد جاد والشاعر البدوي موسي حميد وغدير احمد وملك شعبان وميزنا ومنة سعيد وأشار إلي أن فرع الثقافة يقوم حاليا بتقديم قوافل ثقافية تحت عنوان مشروع أهالينا في قري ومدن المحافظة يتم من خلاله تقديم فقرات فنية وأمسيات شعرية ومسابقات في كافة المجالات وتوزيع جوائز عينية واكتشاف المواهب بكل قرية وسيستمر حتي نهاية الأسبوع الحالي

> قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتقديم مكافأة مالية كبيرة لفرق فرع ثقافة جنوب سيناء وفرقة بورسعيد للموسيقي العربية.

وقرر المحافظ إنشاء مسرح كبير لتقديم العروض الفنية بحيث يتسع اكبر عدد من سكان مدينة طور سيناء بعد الزيادة السكانية كما قرر تقديم حفل كبير كل شهر لأهالي مدن جنوب سيناء بالتبادل من خلال فرقة بور سعيد للموسيقي العربية.