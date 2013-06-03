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جامعة الزقازيق تقوم بإجراء تجاربها على مرضى التليف الكبدى

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جامعة الزقازيق تقوم بإجراء تجاربها على مرضى التليف الكبدى جامعة الزقازيق تقوم بإجراء تجاربها على مرضى التليف الكبدى

صرح الدكتور محمد عبد الباسط أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب الزقازيق ورئيس الوحدة البحثية للخلايا الجذعية بأن المركز البحثى بجامعة الزقازيق يقوم بإجراء أبحاث عن الخلايا الجذعية، حيث تم تجربة الخلايا الجذعية على حيوانات التجارب فى حالات التليف الكبدى وأثبتت نجاحا فى مقاومة التليف ومن ثم تم إجراء بحث فى المرحلة الأولى على 20 مريضا من مرضى التليف الكبدى، نتيجة الإصابة بفيروس سى، تم إعلامهم بإجراء هذا البحث عليهم وتم حقن الخلايا الجذعية عن طريق الطحال أو الوريد الكبدى فى مجموعتين من المرضى وتمت المتابعة بعد الحقن لمدة 6 أشهر " حيث أثبتت التجارب العلاجية سلامة الطريقة وعدم خطورتها مع تحسن عام للمرضى وزاد نشاطهم اليومى وبعد ثلاثة أشهر ارتفع نسبة الزلال فى الدم بنسبة 50% فى المرضى مع تحسن الاستسقاء بنسبة 60% من المرضى.

وسيتم متابعة حالتهم ومن ثم ستدخل التجارب فى المرحلة الثانية من البحث بعدد أكبر من المرضى ومتابعة أطول بدلا من 6 أشهر إلى عام مع ملاحظة المرضى من حيث المضاعفات أو درجة تحسن الكبد مع الأخذ فى الاعتبار أن يكون الحقن فى المراحل الأولى للتليف وليس فى المراحل المتأخرة للتليف.

كما وضع المركز خطة بحثية لاستخدام الخلايا الجذعية فى علاج تقرحات القدم السكرى وعلاج مرضى السكر الغير منضبط بحقن الخلايا الجذعية فى أوردة غدة البنكرياس عن طريق قسطرة خاصة يتم معها استخدام الأشعة التداخلية.

يذكر أن المركز البحثى يشارك فيه باحثون من أقسام مختلفة من جامعة الزقازيق ومن استشاريين من جامعة القاهرة والمركز القومى للبحوث وخبراء من الخارج.

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