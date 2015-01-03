جون ترافولتا: استمتعت بالرقص مع بريانكا شوبرا

هو ممثل أميركي، مغن، طيار، وراقص من الدرجة الأولى، كوميدي وشرير، نجم في الأكشن والمغامرة والدراما، بدأت شهرته في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ويعرف عنه، إلى جانب أفلامه الناجحة، ولعه بالطيران منذ صغره، إلى أن أصبح طياراً ماهراً بخبرة تتعدى ستة آلاف ساعة طيران. كما أنه طيار رسمي لأحد عشر نوعاً من الطائرات، هو النجم جون ترافولتا.

النجم العالمي حضر حفلا" مميزاً في فندق «العنوان مونتغومري» بمدينة دبي، كونه سفير العلامة التجارية للساعات الفاخرة «بريتلينغ». ورحبت مقدمة الحفل بالنجم العالمي، فاستقبله الحضور بحفاوة وتصفيق، ثم تحدث عن اختياره كسفير لهذه العلامة التجارية قائلاً: «كوني أقود الطائرات، فأنا أقدر كثيراً المستويات العالية للتقنية والخبرات المحترفة التي توفرها هذه الساعات»، ثم تحدث عن زيارته إلى دبي الفترة الماضية وتجربته مع الجمال والخيل والصحراء وإلى أي مدى استمتع بها.

والتقت "سيدتي" Travolta في حوار خاص خلال هذه الزيارة، في مدينة جميرا، حيث تحدث عن أهم مراحل حياته.



في البداية، كيف تصف شعورك عندما تم اختيارك سفيراً للعلامة التجارية للساعات الفاخرة Breitling؟

ارتباطي بعلامة «بريتلينغ» لم يكن دعائياً بقدر ما هو التزام حقيقي وصادق، فما حدث أنني سفير لشركة الطيران الاسترالية Qantas وكنا نقوم بجولة عالمية لمحاولة جذب العالم إلى خطوط الطيران، وكنت أظهر في الإعلانات بزي كابتن الطائرة، وكنت حينها قد حصلت على شهادة للطيران من Qantas ، ومن ثم حازت Breitling على تعاون مع Qantas ومن بعدها طرح عليّ أن أمثل العلامة التجارية، ليكون هناك نوع من المصداقية وجدوى.



كيف يمكن لساعة إنقاذ حياتك؟

أولاً أنا أفضل ساعة Navitimer ، ولكن الآن سوف نقدم ساعة جديدة تسمى Emergency والتي على ما أعتقد ستكون الساعة الجديدة المفضلة لدي، لأنها جميلة وأنيقة ولديها شيء مختلف وغير متعلق بالساعات، فهي تستطيع إنقاذ حياتك، من خلال سحب أحد أزرارها، لتقوم بإرسال إشارة خاصة إلى أي جهة يتم تحديدها مسبقاً، بالإضافة إلى أنني أحب الساعات «ضاحكاً» كما الإكسسوارات هي مهمة للمرأة، فالرجال ليس لديهم غير الساعات.



كطيار محترف، هل مررت بلحظات حرجة؟

نعم، فمنذ 22 عاماً كنت أقود طائرة نفاثة، وفجأة انقطعت كل الاتصالات الإلكترونية، وأجبرت على الهبوط الاضطراري، ولكن بسبب تدريبي الدائم وهدوء التعامل مع الموقف، الحمد لله، استطعت الهبوط بسلام، وعلى الرغم من أنني أحب السرعة والمسافات وفن وتصميم الطائرات، لكنني لا أبحث عن المخاطر.



ما سر شغفك واهتمامك بالطيران؟

منذ صغري كنت أراقب إقلاع وهبوط الطائرات، حيث كنا نقيم بالقرب من مطار لوغوارديا، وكان عمري حينها 5 سنوات، فوجدت نفسي أهتم بهذا المجال، وفي عمر 8 سنوات سافرت لأول مرة في رحلة طيران، وفي سن الـ15 بدأت أهتم بدروس الطيران، وقدت طائرة بمفردي في سن الـ19، ومن ثم عندما أكملت الـ 25 عاماً تأهلت لقيادة الطائرات النفاثة.



كونك طياراً، ما مدى أهمية الوقت بالنسبة لك؟

أعتقد أن الموضوع مهم جداً بالنسبة لي، فكما تعلمين قطعت 5 أوقات زمنية مختلفة خلال اليومين الماضيين، ولكن الدقة هي ميزة وهي ما يحتاجه الطيار، بالإضافة إلى أن تكون الساعة تحمل تصميماً خاصاً بها، حيث تعتبر جزءاً من مقومات التميز لدى الطيار.



دخلت مؤخراً مجال الإنتاج السينمائي، لماذا؟ ومن من الفنانين ترغب في أن تنتج لهم؟

نعم، لدي شركة إنتاج، وقد أنتجت بعض الأفلام، ولكن في معظمها كنت ممثلاً ومنتجاً، أما في حال قدمت لي عروض إنتاجية، فلم أقرر إلى الآن القيام بذلك، لأنني قدمت إمكانية أن أقوم بإنتاج أفلامي الخاصة، وذلك يضفي علي الكثير من العمل، وأنا لدي عائلة، كما لدي أعمالي الخاصة في الطيران، مع ذلك أريد أن أدع لنفسي بعض الوقت لأقوم بكل الأشياء التي أحب ممارستها، والإنتاج شيء مغر، ولكن يأخذ الكثير من الوقت، لذلك لم أقرر إلى الآن. ولكن بالنسبة إلى الأفلام التي أنتجتها السنة الماضية والتي ستعرض السنة القادمة سوف ترينني كثيراً.



لقد قدمت رقصة مع الممثلة الهندية Priyanka Chopra بريانكا شوبرا في الأكاديمية العالمية للأفلام الهندية، كيف كان ذلك؟ وما كان شعورك؟ يبدو أنك استمتعت بهذا!

أعجبني ذلك، وبالفعل استمتعت بالرقص مع Priyanka ، لأنهم يمشون على نفس خطانا وطريقتنا لكي يعطونا نفس الإلهام. فالأكاديمية العالمية للأفلام الهندية هي أكبر نموذج يمثل الأفلام في الهند، ويجب أن نكون موجودين لتشجيعهم. هناك الكثير من الشباب أصبحوا ذوي أهمية كبرى في صناعة الأفلام، وهم الذين أعطوني الفرصة لإلهامهم. وهذا مجهود عظيم أحمله كشرف على أكتافي، على سبيل المثال، عندما كنت صغيراً كان هناك جيمي كاجني، بول لومان ومارلون براندو، الذين أعطوني الكثير من الإلهام وأنا أيضاً أعطيتهم من جهة أخرى.

هل اتفقتما بريانكا وأنت على العمل سوياً في فيلم ما، وما هي طبيعة العمل، رومانسي، أكشن أو ماذا؟

نعم، لم لا؟ سوف يكون رائعاً أن نعمل معاً، أما طبيعة الفيلم فلا أحددها، لأن المعيار بالنسبة لي هو أن يكون الفيلم جيداً من كل النواحي، أي مشاركة جيدة ودراما وموسيقى جيدة.



أنت دائماً في قائمة أكثر الرجال جاذبية للنساء. ما هو شعورك تجاه ذلك؟

«ضاحكاً» هذا يبدو جيداً، شكراً لقولك هذا، وأعدّه افتخاراً أن أكون في هذه القائمة.



هل تغار زوجتك من هؤلاء المعجبات؟

زوجتي جميلة جداً، ولها أيضاً العديد من المعجبين بحكم عملها، «ضاحكاً» فلها نصيب أيضاً من الرجال الذين يحبونها كثيراً، وبالتالي فهذا توازن جميل.

فيلم «موسم القتل» جمعك مع روبيرت دينيرو لأول مرة، كيف كانت أجواء التصوير؟

لقد أحببت العمل معه جداً، كما أنني معجب بطريقة صعوده وأدائه في الأفلام، وطريقــة تعاملـــه مع الممثليـــن الآخرين. لقد ألهمني الكثير وأخذني في التمثيل إلى مستوى مختلف.



ما المواقف الكوميدية التي مررت بها خلال تصويرك الفيلم معه؟

الفكاهة هي ما يحدث خلال التصوير من أشياء غريبة أكثر من كونها أشياء مضحكة، فمثلاً كلانا لديه حس الفكاهة، ولكن أنا ودينيرو لدينا نفس المشكلة، أي نحب الحوار والحديث بكثرة، ولكن ليس من السهولة أن نتذكر الحوار، وأعتقد أننا قد غظنا بعضنا البعض بهذا الشيء.



علمنا أنك تحضر لفيلم جديد مع سلمى حايك.. ماذا عنه؟

ما زلت أعمل عليه، ولكن سلمى ولأسباب معينة لن تستطيع الأداء فيه، ولذلك سوف تقوم بأدائه ممثلة أخرى، ولكن لم نقرر إلى الآن من هي، فنحن نجس النبض لاختيار ممثلة أخرى.



لماذا اعتذرت عنه سلمى؟

لقد قامت بأداء 3 أفلام في نفس الوقت، فكانت مجهدة، بالإضافة إلى أنها تريد تمضية بعض الوقت مع ابنتها.



من ترشحون من الممثلات بديلاً عنها؟

لدينا قائمة تضم 10 ممثلات، وقد اخترنا 3 منهن، ومن ثم سوف نختار واحدة، وأعتقد أنه سوف يكون لدينا الجواب قريباً.

في زيارتك السابقة قمت برحلة إلى الصحراء، وركبت الخيل والجمل، فما خطتك هذه المرة؟

لقد استمتعت جداً بزيارة بعض الأماكن العام الماضي، وخطتي هي اكتشاف شيء جديد، فلدي عطلة بعد الحدث، والشيء الأساسي الذي أود ذكره هو كلمة شكر على الدفء الذي منحتموني إياه، لقد احتضنتموني هنا، كما أشعر أنني محبوب في هذا المكان، لأي سبب كان، نعم أنا أشعر بذلك.

ماذا تحب أن تقول للجمهور العربي؟

شكراً لاستضافتكم لي في بلدكم، أحب تواجدي هنا، فأنا أشعر بالسلام هنا، إنه مكان مثير جداً للتواجد فيه، وأحب ذلك.

نجوم يملكون طائرات خاصّة