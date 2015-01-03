تصادم 19 مركبة بأبوظبي بسبب الضباب

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم تتابعي بين 19 مركبة، بسبب الضباب الذي تشكّل صباح اليوم "السبت" على طريق أبوظبي العين.

وأسفر الحادث عن نفوق جمل، وإصابة جملين آخرين بكسور، جرّاء انقلاب وتدهور المركبة التي كانت تقل 9 من الإبل.

وأرجع العقيد حمد ناصر البلوشي، مدير إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، سبب الحادث، وفقاً للمعاينة المبدئية، إلى تشكّل الضباب الكثيف، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضح أن دوريات الشرطة والمرور، وفرق الإسعاف، تعاملت مع الحادث فور تلقي بلاغ بحدوثه، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادث ونقلهم على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى، بينما جرى نقل وقطر المركبات المتضررة، إلى جانب التعامل برفق مع الحيوانات المصابة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

وكانت مدينة زايد بالمنطقة الغربية قد شهدت صباح أمس "الجمعة"، حادث تصادم بين 3 مركبات، نتج عنه وفاة 2 وإصابة 7 آخرين، جرّاء انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الذي تشكّل بكثافة، وقد أسفر عن احتراق حافلة وصهريج محروقات، وتضرر مركبة بيك أب.

وكرّر العقيد البلوشي دعوته بضرورة القيادة بحذرعلى الطرق الداخلية والخارجية، خصوصاَ خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، والتقيّد بترك مسافة أمان كافية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب الأخطاء التي يرتكبها العديد من السائقين، والتي تتمثل في استخدام إشارات الانتظار أثناء السير في الضباب، ما يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.

وحثّ السائقين على إيقاف المركبة خارج الطريق مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتضمن سلامتهم أثناء سيرهم في الضباب الكثيف، وتقليل سرعة المركبة تدريجياً، ومواصلة القيادة بحذر وبسرعة تتناسب مع الظروف المحيطة والجوية ومفاجآت الطريق.