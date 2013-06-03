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كيف تتم عملية الكلام والنطق لدى الإنسان؟

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كيف تتم عملية الكلام والنطق لدى الإنسان؟ كيف تتم عملية الكلام والنطق لدى الإنسان؟

عملية النطق تبدأ بأخذ نفس شهيق، ومن ثم يتم خلاله تقارب الأحبال الصوتية مع بعضهما" وهذه الأحبال الصوتية مكونة من حزمتين من الخلايا العضلية موجودة فى صندوق الكلام voice box .

يقول د. خالد المنباوى أستاذ طب الأطفال بالمركز القومى للبحوث إن voice box يقع مباشرة فوق القصبة الهوائية، وفتحة دخول الهواء، وبعد ذلك الهواء الموجود بالرئتين يبدأ فى الانسياب للخارج تدريجياً مارة بالأحبال الصوتية شبه المغلقة ومن ثم تحدث الاهتزازات والتى تحدث من خلالها الأصوات.

وأضاف المنباوى أن صوت النبرات يمر بعد الكلام، وهذه العملية يتم تنظيمها وتنسيقها بعناية من خلال تناسق متناغم بين سقف الحلق واللسان والفكين وأخيراً الشفاه لإخراج الصوت ومن الكلمات.

لذلك أغلب الأطفال فى مرحلة تطور الكلام يكونون متلعثمين فى الكلام، ولكن أغلبهم يتجاوز هذه المرحلة، ويمكن القول إن نسبة لا تتعدى الـ 1 % هى التى تستمر معها التلعثم والتهتهة، لما بعد هذه المرحلة العمرية، إلا أن العديد ممن يعانون من التلعثم والتهتهة كانوا من الناجحين فى حياتهم أى أن هذه المشكلة فى العديد من الأحيان لا تعوق نجاح صاحبها، ولعل من أشهر الأمثلة على أناس ناجحين فى حياتهم مثل " نستون تشرشل، مارلين مونرو... وغيرهم.
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مصر 365