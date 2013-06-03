الجمعة.. توفيق عكاشة" في "مليونية" بدسوق دعما للجيش والقضاء والأزهر

وقوى سياسية ترفضه باعتبار أنه "فلول"

كتب : كرم القرشي الإثنين 03-06-2013 21:20

قال النائب السابق، يوسف البدري، عن دائرة "فوة، مطوبس، دسوق" بكفر الشيخ، إنه تم توجيه الدعوة للإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، رئيس مجلس إدارة قناة الفراعين الفضائية، لحضور مليونية بساحة المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق، الساعة الخامسة من مساء الجمعة القادم.

وأضاف البدري أن الهدف من المليونية، هو رفض عملية الأخونة التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، للسيطرة على مفاصل الدولة، ودعما لمؤسسات القضاء، والأزهر الشريف، والقوات المسلحة.

فيما أعلنت عدد من القوى والحركات السياسية، بكفر الشيخ، عن رفضها لحضور عكاشة باعتباره من "فلول" النظام السابق ومن ضمن المناهضين لثورة 25 يناير.

وقامت مجموعات بتوزيع منشورات تحث المواطنين بكافة مدن المحافظة، لحضور الملوينية، تحمل توقيع "أنا آسف ياريس".