"الأوقاف" تنفي صلتها بأي أشخاص يدعون عملهم كمستشارين للوزير

كتب : أ ش أ منذ 17 دقيقة

نفت وزارة الأوقاف صلتها بأي أشخاص يدعون عملهم كمستشارين للوزير وإقناع المواطنين بأنهاء مصالحهم لديها.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن الوزارة لا تستعين إلا بثلاثة مستشارين فقط هم الدكتور ماجد عبد السلام إبراهيم، مستشار الوزير لشؤون التدريب، والدكتور شهاب الدين أبو زهو، مستشار بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ سلامة عبد القوي، مستشار الوزير للإعلام.

وأشار بيان وزارة الأوقاف إلى أن هؤلاء المستشارين لا يكلفون إلا بما يستشيرهم فيه وزير الأوقاف أو يكلفهم به رسميا ولا علاقة لهم بالأعمال التنفيذية للوزارة، مشددا على أن الوزارة غير مسؤولة عن أي تصرفات لمن لا ينتسبون إليها.

كان بعض الأشخاص ادعوا علاقتهم بمستشارين لوزير الأوقاف، وأنهم يقومون بأداء بعض مهام الوزارة مخالفة للقانون.