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«تراجع المهنية في الإعلام».. ندوة بنقابة الصحفيين الإثنين

  • مصر
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تعقد اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة تحت عنوان «تراجع المهنية في الإعلام وانعكاساته على المجتمع» في الخامسة مساء الإثنين.

وقالت حنان فكري، مقررة اللجنة الثقافية بالنقابة، إن التراجع في المهنية أصاب الإعلام المرئي والمقروء على حد سواء، مضيفة أنه «تم تخصيص الندوة للإعلام المرئي فقط لما له من خصائص تجعله أكثر تأثيرًا في الجمهور مثل سرعة تقديم الأخبار ونقلها بالصوت والصورة، وبالتالي انتشارها بين مختلف شرائح المجتمع، مما يغري البعض على مخالفة الأعراف المهنية واستخدام الشاشات كأبواق شخصية أو عدم قدرة البعض على الفصل بين ما هو سياسي وما هو إعلامي، دون النظر للصالح العام أو لحق المشاهد في متابعة الحقائق بعيدًا عن أراء مقدمي البرامج الذين قفزوا على أدوار غير منوط بهم ممارستها».

ومن المقرر أن يناقش على هامش الندوة كتاب «أسرار غرف الأخبار» للإعلامي فؤاد التوني.

ويدير الندوة الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، ويتحدث فيها نخبة من الإعلاميين، من بينهم الدكتور محمد سعيد محفوظ وجيهان منصور وآخرون.

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