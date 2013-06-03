أيمن نور: سأكتب مذكرة للرئاسة أستنكر فيها إذاعة الحوار الوطني

كتب : فاطمة النشابي منذ 11 دقيقة

قال أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، إنه لم يكن يعلم بإذاعة الحوار الوطني، اليوم، مع الرئيس محمد مرسي، لمناقشة أزمة سد النهضة، على الهواء مباشرة، وإنه لم يتم إخبار أحد بإذاعة الحوارسواء قبل أو أثناء الجلسة.

وأعرب نور، خلال اتصال هاتفي مع برنامج هنا العاصمة، مع لميس الحديدي، على قناة سي بي سي، عن غضبه الشديد مما حدث اليوم. وقال "غير نادم على حضور الجلسة وأطالب باتخاذ موقف، وسأكتب مذكرة غدا للرئاسة أستنكر فيها ما حدث من إذاعة الحوار على الهواء مباشرة".

وأضاف نور أن إذاعة جلسة الحوار أفقدها جزء كبير من أهميتها.