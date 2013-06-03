محامي "دومة": الحكم بحبس موكلي 6 أشهر وكفالة "قاسٍ جدا"

كتب : محمد عاشور منذ 4 دقائق

قال علي سليمان محامي الناشط السياسي أحمد دومة، إن التاريخ سيذكر ما تعرض له دومة من التنكيل حتى يتم حبسه بدون أسباب مقنعة، مشيرا إلى أن الحكم بحسبه 6 أشهر وتغريمه خمسة آلاف جنيه بتهمة إهانة الرئيس قاسٍ جدا.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث المصري" مع الإعلامي محمود الورواري، أن الكفالة ستمنع وزارة الداخلية من ملاحقة دومة حتى تفصل محكمة الاستئناف بإقرار الحكم أو إلغائه أو تخفيفه، لافتا إلى أنه سيتقدم صباح الغد لدفع الكفالة والطعن على الحكم.

وتابع: "الكفالة أو الغرامة في قضايا الرأي لا تتجاوز مائتي جنيه، لكنهم يعرفون أن مبلغ خمسة آلاف جنيه سيتسبب في أزمة لموكلي لأنه شاب عادي".