مطار القاهرة: لم ترد لنا أي معلومات بشأن منع دخول الناشطة “أمل علم الدين”

أعلنت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة أنه سلطات المطار لا يوجد لديها علم سواء بإدراج ، أو منع المحامية الحقوقية “أمل علم الدين” زوجة النجم العالمى جورج كلونى، من الدخول لى البلاد وذلك على خلفية الانتقادات التى وجهتها للسلطات المصرية.

وقالت المصادر المسئولة اليوم السبت إنه لم يتم مراجعة جداول الممنوعين من الدخول أو الضبط والإحضار بشأن ” أمل علم الدين ” ، وأن عملية الكشف على الشخصيات وبياناتهم لا تتم إلى عند قيامها بالإجراءات المتبعة فى السفر أو الوصول ، وهى لا تتم دون أسباب .

وأكدت المصادر أنه فى حال وصول “أمل علم الدين” إلى القاهرة سنعرف وقتها إن كانت هناك أية موانع من دخولها البلاد ، وأشارت إلى أن وضع أسماء المنع أو الضبط والإحضار تأتى بناءً على أحكام قضائية أو قرارات من جهات أمنية، ولايتم التعرف عليها إلا عبر مصلحة الجوازات ، ويتم التعرف عليها آلياً فقط عند الكشف على بيانات جوازات السفر عند إنهاء الإجراءات وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن .

وحول ماتردد عن نفى سلطات المطار وجود اسم ” أمل علم الدين” فى جداول الممنوعين من الدخول أو الضبط والإحضار أكدت المصادر الامنية ، أنه لم تخرج أية تصريحات فى هذا الشأن ، لأن أحداً لايستطيع أن ينفى أو يؤكد هذا إلا عند وصول الراكب فقط ، أو مغادرته ، وأثناء إنهاء الإجراءات .

وكانت “أمل علم الدين” قد ذكرت فى حوار مع صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن السلطات المصرية حذرتها من الاعتقال داخل مصر، بسبب انتقاد فريق قانونى تابع لها للقضاء المصرى، بسبب قضية ثلاثة صحفيين يعملون بقناة الجزيرة الفضائية، محبوسين حاليا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الماريوت”.

وكان القضاء المصرى قد قرر إعادة محاكمة الصحفيين الثلاثة .