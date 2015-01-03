السفير السوري في بيروت: نتفهم الإجراءات التي فرضت على دخول السوريين للبنان

أكد سفير سوريا ببيروت علي عبد الكريم تفهم بلاده للإجراءات التي فرضتها السلطات اللبنانية على دخول السوريين ومنها ضرورة حصولهم على تأشيرات ، واصفا هذه الإجراءات بأنها معادلة لإيجاد عوامل تنظيمية نتيجة ضغوط كبيرة.

وقال – في تصريح عقب لقائه برئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص إن موضوع دخول السوريين وخروجهم يحتاج تنسيقا وتكاملا بين الجهات المعنية في البلدين.. وأظن أن الخطوات التي اتخذت فيها ملامح أفضل من الإجراءات السابقة ، ونحن مع الحكومة اللبنانية، وهذا الأمر يحتاج تشخيصا صحيحا وتنسقا يتكامل فيه البلدان”.

وأضاف “هذه الإجراءات هي معادلة لإيجاد عوامل تنظيمية نتيجة ضغوط كبيرة ربما ساهمت فيها الأوضاع التي يعانيها لبنان، ونحن نقدرها ونتفهمها”.

على صعيد آخر,قال السفير السوري إن بلاده جسدت المواجهة وما زالت تجسدها في مواجهة إرهاب عابر للحدود يشكل تهديدا للمنطقة كلها ، منوها بصمود سوريا والرؤية القيادية والجيش الكفء المقاوم الثابت الذي وقف بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد لمواجهة هذا الإرهاب متعدد الجنسيات الذي استحضر فيه الإرهابيون من كل الكرة الأرضية لتدمير سوريا”.

وأعرب عن الأمل في “أن تنتصر الأمة على الأفكار الجهنمية التي تريد أن تقسم المجتمعات” ، مشددا على أن سوريا ولبنان قويان وسينتصران على كل التحديات ، وسوريا بصمودها شكلت علامة ميلاد لنصر نرجو أن يشمل كل المنطقة وأن يعم كل دولها”.

أ ش أ