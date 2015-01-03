أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

السفير السوري في بيروت: نتفهم الإجراءات التي فرضت على دخول السوريين للبنان

Google+ Print
السفير السوري في بيروت: نتفهم الإجراءات التي فرضت على دخول السوريين للبنان السفير السوري في بيروت: نتفهم الإجراءات التي فرضت على دخول السوريين للبنان

وليد المعلم وزير الخارجية السورى

أكد سفير سوريا ببيروت علي عبد الكريم تفهم بلاده للإجراءات التي فرضتها السلطات اللبنانية على دخول السوريين ومنها ضرورة حصولهم على تأشيرات ، واصفا هذه الإجراءات بأنها معادلة لإيجاد عوامل تنظيمية نتيجة ضغوط كبيرة.

وقال – في تصريح عقب لقائه برئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص  إن موضوع دخول السوريين وخروجهم يحتاج تنسيقا وتكاملا بين الجهات المعنية في البلدين.. وأظن أن الخطوات التي اتخذت فيها ملامح أفضل من الإجراءات السابقة ، ونحن مع اللبنانية، وهذا الأمر يحتاج تشخيصا صحيحا وتنسقا يتكامل فيه البلدان”.

وأضاف “هذه الإجراءات هي معادلة لإيجاد عوامل تنظيمية نتيجة ضغوط كبيرة ربما ساهمت فيها الأوضاع التي يعانيها لبنان، ونحن نقدرها ونتفهمها”.

على صعيد آخر,قال السفير السوري إن بلاده جسدت المواجهة وما زالت تجسدها في مواجهة إرهاب عابر للحدود يشكل تهديدا للمنطقة كلها ، منوها بصمود سوريا والرؤية القيادية والجيش الكفء المقاوم الثابت الذي وقف بقيادة الرئيس السوري بشار الأسد لمواجهة هذا الإرهاب متعدد الجنسيات الذي استحضر فيه الإرهابيون من كل الكرة الأرضية لتدمير سوريا”.

وأعرب عن الأمل في “أن تنتصر الأمة على الأفكار الجهنمية التي تريد أن تقسم المجتمعات” ، مشددا على أن سوريا ولبنان قويان وسينتصران على كل التحديات ، وسوريا بصمودها شكلت علامة ميلاد لنصر نرجو أن يشمل كل المنطقة وأن يعم كل دولها”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا