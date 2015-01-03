معلومات مجلس الوزارء: المواطنون يتوقعون تحسن الاقتصاد في 2015

كشف مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، عن توقع المواطنين تحسن الحالة الاقتصادية فى مصر خلال عام 2015، نتيجة لافتتاح المشروعات الجديدة بنسبة 41.3%، وتحقيق الاستقرار السياسى بما نسبته 35.2%، وتوفير فرص العمل بنسبة 12.3%، وإحساس المواطنين بالمسئولية تجاه الوطن واستعدادهم ورغبتهم فى العمل بنسبة 11.5%.

وذكر مركز المعلومات، فى النشرة الشهرية الصادرة عنه بعنوان “مؤشر ثقة المستهلك فى الأداء الاقتصادى”، أن المؤشر العام لثقة المستهلك المصرى فى الأداء الاقتصادى خلال شهر أكتوبر الماضى ارتفع بنحو 5.8%، ليسجل 134.2 نقطة مقارنة بـ 126.9 نقطة فى شهر اغسطس الماضى.

وأوضح المركز ارتفاع كافة المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر ثقة المستهلك، والذى يتضمن مؤشرى الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة ومستوى دخل الأسرة، بجانب مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع ككل.

وأشار المركز إلى ارتفاع مؤشر مستوى الدخل للأسرة خلال أكتوبر بنسبة 11.7% ليسجل 85.6نقطة مقابل نحو 67.7 نقطة خلال أغسطس، رغم بقائه دون مستوى الحياد، مرجعاً السبب إلى ارتفاع نسبة من يرون أن الحالة المادية لهم ولأسرهم أفضل من عام 2013 لتبلغ 25.5 % مقارنة بـ 24.5% خلال شهر أغسطس بجانب تراجع نسبة من يرون أن الحالة المادية لهم ولأسرهم أسوأ من عام 2013 بنحو 21.9% فى اكتوبر مقارنة 27.2 % فى اغسطس.

وأشار إلى ارتفاع مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة بنحو 8.8%، ليسجل 130.3نقطة خلال شهر أكتوبر مقارنة 119.8 نقطة خلال اغسطس 2014 بسبب العديد من العوامل التى يراها المواطنون على رأسها زيادة حجم الاستثمارات وافتتاح مشروعات جديدة وفى مقدمتها مشروع محور قناة السويس بنسبة 28.9 % ثم تحسن الحالة الامنية للبلاد بنسبة 22.9% وتطبيق منظومة التموين الجديدة بنسبة 13.7 %.

وأرجع التقرير الى الارتفاع فى مؤشر الثقة فى السياسات الاقتصادية السائدة الى زيادة نسبة من يرون أن حالة الاقتصاد للدولة بشكل عام افضل فى الوقت الحالى مقارنة بعام 2013 لتبلغ 47.6% خلال أكتوبر الماضى مقارنة 41.1 % خلال شهر أغسطس، وكذلك تراجع نسبة من يرون أن حالة الاقتصاد للدولة اسوأ فى الوقت الحالى لتبلغ 16.9% مقارنة بـ 21.8% خلال أغسطس 2014 .

كما أشار إلى ارتفاع مؤشر توقعات تحسن الحالة المعيشية والاقتصادية للأسرة والمجتمع خلال الفترة المذكورة ليسجل 186.7 نقطة مقابل 184 نقطة خلال فترة المقارنة بنسبة 1.4% نتيجة لارتفاع نسبة المبحوثين الذين يتوقعون تحسن الحالة المادية لهم ولأسرهم خلال عام 2015 بسبب افتتاح المشروعات الجديدة بنسبة 41.3 %وتحقيق الاستقرار السياسى 35.2 % بجانب وتوفير فرص العمل بنسبة 12.3%، وإحساس المواطنين بالمسئولية تجاه الوطن واستعدادهم ورغبتهم فى العمل بنسبة 11.5%.

وفى السياق ذاته، أوضح تقرير مركز المعلومات أن ارتفاع درجة التفاؤل فى المؤشر العام لثقة المستهلك فى الريف خلال شهر أكتوبر بنسبة 6.5% ليبلغ 136.3% مقارنة بشهر أغسطس، كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك فى الحضر بنسبة 4.1% ليسجل 131.3 نقطة خلال اكتوبر مقارنة بشهر أغسطس.

وبين التقرير ارتفاع درجة التفاؤل بين الفئات العمرية المختلفة ليسجل مؤشر الفئة العمرية 50 عاما فأكثر اعلى قيمة بين المؤشرات ليبلغ 142.3 نقطة بارتفاع بلغ 7.4 % فى اكتوبر مقارنة بشهر Hغسطس، كما ارتفع مؤشر الفئة العمرية من 30 الى 50 عاما ليبلغ 126.4 نقطة بزيادة بلغت نسبتها 3.6 % ،كما زاد المؤشر فى الفئة العمرية من 18 الى 30 عاما ليبلغ فى اكتوبر نحو 123.8 نقطة مقارنة بشهر اغسطس بنسبة ارتفاع سجلت 10.7 % .