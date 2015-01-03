مرة أخرى.. محكمة أمريكية ترفض منح الشمبانزي حقوقًا قانونية

بعد أقل من شهر على قرار محكمة استئناف في نيويورك أن الشمبانزي لا يملك حقوقًا قانونية ولا يمكن إطلاق سراحه من الأسر، رفضت قضية ثانية كان الحيوان أحد أطرافها.

>كان ستيفن وايز، وهو محام ومدافع عن حقوق الحيوان، أقام دعوى قضائية في 2013 نيابة عن شمبانزي يدعى كيكو. وعادة ما يتقدم سجناء يزعمون أنهم احتجزوا بطريقة غير قانونية بهذا النوع من الدعاوى القضائية.

>وقال وايز إن كيكو، الذي يملكه خبير الرئيسيات كارمن برستي، أصيب بالصمم بعد أن تعرض لانتهاكات أثناء تصوير فيلم عن شخصية طرزان. وأضاف أن الشمبانزي يعيش مقيدا بالسلاسل في قفص عند شلالات نياجرا. وطلب «وايز» نقل «كيكو» إلى محمية في فلوريدا، وقال إن امتلاك البشر للشمبانزي لا يجوز لأنها مخلوقات تتمتع بالاستقلالية.

>لكن محكمة في روتشستر قالت، الجمعة، إن مثل هذه الدعوى القضائية لا يمكن استخدامها إلا عندما يطلب الشخص إطلاق سراحه فورًا من سجن تم الزج به فيه بطريقة غير قانونية وليس عندما يكتفي المدعي بطلب تغيير ظروف احتجازه.

>كانت محكمة استئناف رفضت في الرابع من ديسمبر مسعى وايز بشأن شمبانزي آخر يدعى تومي وقالت إن الرئيسيات، أرقى أنواع الثدييات، لا يمكن منحها حقوقًا قانونية لأنها لا تفهم المسؤوليات التي تصاحب التمتع بمثل هذه الحقوق.

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