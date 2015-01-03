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المعارضة بجنوب السودان تعين قادة عسكريين وحكام ولايات جدد

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أصدر زعيم المعارضة بدولة جنوب السودان، رياك مشار، قرارات بتعيين حكام عسكريين وإنشاء ولايات جديدة، وتعيين ولاة وحكامًا جدد للمقاطعات بجنوب السودان، وذلك قبل حوالي 5 أشهر من قيام الانتخابات المقبلة بالبلاد.

وأوضح رياك مشار في تصريح لصحيفة «الانتباهة» الصادرة بالخرطوم، السبت، أن القرارات جاءت عملاً بمقررات مؤتمر «فقاك» في السادس من ديسمبر العام الماضي.

وشملت قرارات زعيم المعارضة الجنوبية مشار، تعيين اللواء جارويج دول رئيساً لهيئة الأركان العامة بالجيش الشعبي، وتعيين اللواء بيتر قديت نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة للعمليات العسكرية، وتعيين اللواء جاركوث نائباً لرئيس هيئة الأركان للخدمات والإمدادات، وتعيين اللواء جبريال شان مفتش عام للجيش الشعبي.

وأوضح مشار أن القرارات شملت كذلك إعادة هيكلة ولاية السوباط التي أنشئت حديثاً، من خلال إنشاء مقاطعات جديدة لتصبح 8 مقاطعات.

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