ضبط 6 من جماعة الإخوان بعد إصابتهم خفيرين نظامين بالدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، القبض على 6 عناصر من جماعة الإخوان، قاموا بالتعدى على خفيرين نظامين باحدى القرى التابعة لمركز المنصورة فى أحداث عنف شهدتها أثناء تظاهرة لجماعه الإخوان.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية برصد غرفةالمتابعة تجمع قرابة ( 50 ) شخص ” من المنتمين لجماعة الإخوان بقرية ” أويش الحجر ” مركز المنصورة ، مرددين هتافات منددة بالجيش والشرطة والنظام الحالى وقطع الطريق .

وانتقلت قيادات المديرية وضباط إدارة البحث الجنائى مدعومين بقوات الإنتشار السريع برئاسة وتشكيل من قطاع الأمن المركزى وضُبط كل من أحمد محمد محمد أحمـــد وراته 21سنة طالب بكلية الآداب جامعة المنصورة وحازم ياسر محمد عويدان 19سنة طالب بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر و أشرف محمد حسين عبدالعاطى 22سنة طالب بكلية تجارة المنصورة ومحمود فتحــى الحسينى أحمـد 28سنة حاصل على بكالوريوس تجارة ومحمد طارق الجمل 16سنةطالب ثانوى و أحمــد محمـود أحمد ضياء 25سنة عاطل و جميعهم يقيمون بالقرية وبحوزتهم ” كمية من الألعاب النارية ” شماريخ ” ، 7 زجاجات فارغة ، لافتات مدون عليها عبارات تحريضية ضد مؤسسات الدولة” .

وتبين إصابة كلاً من محمد فكرى إبراهيم الجمل 53سنة خفير نظامى من قوة المركز مصاباً بكدمة بالجبهة ومحمد عبدالمقصود قدوس 41سنةخفير نظامى من قوة المركز مصاباً بكدمة بالظهر وإحداث بعض التلفيات بالجرار الزراعى الخاص بمحمد بازيد أبو زيد 29سنة عامل ومقيم ذات القرية ” تصادف مروره بمكان التجمع ” وذلك أثناء تصدى خفراء القرية للقائمين على التجمع قبل وصول القوات.

وبسؤال المصابان وقائد الجرار الزراعى إتهموا الأول والثانى بإحداث إصابتهما وتلفيات الجرار الزراعى بمواجهة المتهمين إعترفوا بإنتمائهم لجماعة الإخوان وإشتراكهم فى التظاهر وأحداث الشغب وإعترف الأول والثانى بتعديهم على المصابان وإحداث تلفيات الجرار الزراعى.